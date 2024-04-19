سلطنة عمان تدين الهجوم الإسرائيلي على إقليم أصفهان الإيراني

مسقط- (د ب أ)

قال ناطق باسم وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، إن سلطنة عمان تتابع استمرار التوتر في الإقليم وتدين الهجوم الإسرائيلي هذا الصباح على إقليم أصفهان في إيران، كما تدين وتستنكر اعتداءات إسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة.

وأضاف الناطق أن سلطنة عمان تناشد مجددا المجتمع الدولي بضرورة معالجة أسباب وجذور التوتر والنزاع عبر الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية، والتركيز على جهود وقف إطلاق النار في غزة والاحتكام للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة بأسرها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة.

ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

كانت إسرائيل قد هددت بالرد على هجوم شنته إيران بمسيرات وصواريخ على الدولة العبرية مطلع الأسبوع الجاري، ردا على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق أول الشهر الجاري، أسفر عن مقتل قادة بارزين بالحرس الثوري.