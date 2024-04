"هجوم أم مجرد رسالة".. تفاصيل ما حدث فجرًا بسماء أصفهان بين إسرائيل وإيران

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين، عدم وقوع أي هجوم على مدن إيرانية وتحديدا مدينة أصفهان والتي تحتوي على منشآت عسكرية ونووية.

ومن جانبه قال "مصدر مطلع" لقناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه لم يقع أي هجوم من الخارج على مدن إيرانية بما في ذلك أصفهان التي جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بها في وقت سابق اليوم، لاعتراض ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، فإنه عقب سماع دوي انفجار شديد نسبياً شرق مدينة أصفهان، قال القائد العسكري الكبير للجيش في محافظة أصفهان العميد ميهن دوست إن هذا "الصوت كان ناتجا عن إطلاق الدفاعات الجوية النار في أصفهان على أجسام مشبوهة ولم يلحق أي الضرر".

وقال تلفزيون "برس تي في" إنه تم إسقاط بعض المسيّرات من نوع "كوادكوبتر" قرب مدينة أصفهان". كما نقل إعلام رسمي عن قائد إيراني كبير القول إن الضجيج الذي سُمع في أصفهان خلال الليل سببه استهداف الدفاعات الجوية لجسم مشتبه به.

فيما قال مسؤول إسرائيلي،إن الجيش شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الهدف من الضربة إرسال إشارة إلى طهران بأن إسرائيل لديها القدرة على الضرب داخل إيران.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية الجمعة، مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان بعد أنباء عن هجوم إسرائيل فجر اليوم.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن مقطع الفيديو يؤكد أن القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان آمنة وغير مصابة بأي أذى.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الأنباء التي تشير إلى تعرض القاعدة الجوية بأصفهان لهجوم بصواريخ إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، كاذبة وعارية عن الصحة، والأمر كان محاولة فاشلة عن طريق مسيرات وتم إسقاطها.

وأفادت مصادر موثوقة بأن "المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة بالكامل، وما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن الحادث الذي وقع في هذه المنشآت غير صحيح".

وعقب الهجوم الإسرائيلي على أصفهان، خرج أحد البرامج الإذاعية الصباحية في بث مباشر من قلب المدينة، للكشف عن الوضع الطبيعي بداخلها وعدم تأثرها بالهجوم الإسرائيلي.

وحسب مراسل البرنامج الإذاعي الإيراني، فإن المدينة في هدوء وأمان تام والناس يمارسون حياتهم الطبيعية دون أي قلق أو خوف.

