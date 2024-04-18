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نتنياهو: الانقسام الداخلي في إسرائيل يجب أن يختفي الآن لأننا نواجه تهديدا وجوديا

06:53 م الخميس 18 أبريل 2024

نتنياهو

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قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الانقسام الداخلي في إسرائيل يجب أن يختفي الآن لأننا نواجه تهديدا وجوديا.

كانت صحيفة الجارديان" البريطانية، قالت اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد شراء آلاف الخيام تمهيدا لتنفيذ تهديداته باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عددا من الآليات العسكرية في محيط القطاع، ما ينذر باستعداده لتنفيذ هجوم بري على البقعة التي تمثل الملاذ الأخير لقرابة 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن قوات الاحتلال باتت في حالة تأهب؛ بعدما وافق كل من وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي على الخطة العملياتية للهجوم البري،لافتة إلى أن الجيش رفض التعليق على الأمر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء، شراء 40000 خيمة استعدادا لإجلاء النازحين من المدينة الواقعة جنوبي غزة، قبل بدء الهجوم عليها.

نتنياهو قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي
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