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الصحة بغزة: ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان على القطاع إلى 33970 شهيدًا

02:05 م الخميس 18 أبريل 2024

العدوان الإسرائيلي

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33 ألفا و970 والمصابين إلى 76 ألفا و770 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار القدرة إلى وصول 71 شهيدا و106 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات ال24 الماضية جراء ارتكاب الاحتلال 7 مجازر بحق العائلات.

وقال القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة.

وأكد القدرة أن تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال تعمد ارتكاب مجازر وحشية ونفذ إعدامات مباشرة للكوادر الطبية والمرضى في مجمع الشفاء.

وأوضح القدرة أن أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية.

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