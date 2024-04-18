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العربية: تحركات كبيرة للمدرعات الإسرائيلية بالقرب من رفح

11:48 ص الخميس 18 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت فضائية "العربية" اليوم الخميس، بأن هناك تحركات كبيرة للمدرعات الإسرائيلية بالقرب من أطراف مدينة رفح.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" قالت في وقت سابق اليوم إن عملية الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية سيتم على مرحلتين.

وأضافت هيئة البث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل على إنشاء أماكن ينزح إليها سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى من العمليات.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته العسكرية في رفح.

وكان نتنياهو صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه يتعين أن يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح لتحقيق نصر كامل وإعادة الأسرى، بينما زعم أن إسرائيل قد اتخذت قرارا بشأن موعد الدخول.

جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح إسرائيل
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