تعليق عمليات التشغيل والرحلات الجوية في مطار دبي لسوء الأحوال الجوية

دبي - (ا ف ب)

قال مطار دبي الدولي في دولة الإمارات الأربعاء إن اضطرابات كبيرة في عمليات التشغيل حدثت بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق وإنه يعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن. وتم تحويل رحلات الوصول للمطار مؤقتا مساء الثلاثاء بسبب عاصفة كما علقت العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من صباح الأربعاء.

أصدر مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء بيانا ذكر فيه أنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن. وأضافت سلطات المطار أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

وقال طيران الإمارات، ومقره دبي، إنه علق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من الساعة الثامنة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

وحول مطار دبي الدولي رحلات الوصول مؤقتا مساء الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.