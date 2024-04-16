مسؤول إسرائيلي: إيران لم تقل كلمتها الأخيرة بعد

(مصراوي)

ٌنقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن الإيرانيين لم يقولوا كلمتهم الأخيرة في الحرب حتى الآن.

وقال المسؤول الأمني الذي لم يكشف الموقع الإسرائيلي عن اسمه، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لمزيد من التحركات الإيرانية في إطار الرد على استهداف قنصليتها.

وأفاد المسؤول، أن إسرائيل يمكنها الرد بطرق عدة على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت وذلك من خلال انتشار المصالح الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يوفر طريق عديدة للرد على إيران.

وأوضح المسؤول، أن إسرائيل رغم عزمها الرد على إيران، لكنها لن تشن هجومًا واسعًا على المصالح الإيرانية، مشيرًا إلى ساحة الحرب الرئيسية في غزة.

وتعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي، دون تحديد نطاق الرد حتى الآن.

