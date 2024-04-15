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BBC

سخرية على السوشيال ميديا من الهجوم الإيراني على إسرائيل: سهرونا على الفاضي

04:19 م الإثنين 15 أبريل 2024

الهجوم الإيراني

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كتب- مصراوي

بعدما أعلنت إيران إطلاق مسيراتها وصواريخها تجاه إسرائيل، ردًا على قصف قنصليتها في دمشق بسوريا ومقتل عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، كانت السخرية حاضرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تم الإعلان عن الضربة واستعداد الجانب الإسرائيلي من ناحية، إضافة إلى عدم وجود أي تأثير للضربة بشكل فعلي على الأراضي المحتلة، حتى أن البعض وصف ما حدث بـ"المسرحية الهزلية".

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على الهجوم الإيراني، بشكل ساخر خاصة بعد إعلان طهران عن الضربة قبل نحو 72 ساعة من بدئها، إضافة إلى إعلان توقيت وصولها بدقة ما يُسهل صدها بسهولة من قبل الكيان الصهيوني، والذي يمتلك أفضل الدفاعات الجوية والأسلحة المتطورة بالمنطقة.

اعتبر بعض المتابعين أن إيران فشلت في عملية الانتقام بتحقيق إيذاء لإسرائيل وردعها، وأن العملية انتهت قبل أن تبدأ.

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ونشر أحد المغردين على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، صورة مفبركة لتصريح من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول "تقدمنا بشكوى للأمم المتحدة ضد إيران لأنهم "سهرونا على الفاضي".

وأشار أخرون إلى أن إيران فشلت في دفع إسرائيل لكلفة باهظة ومؤلمة ثمنا لاعتداءاتها المتكررة باغتيال قيادات الحرس الثوري، وبالتالي فشلت إيران بفرض توازن الرعب، وهو ما لم يمنع الاحتلال من الاستمرار باستهداف إيران وحلفائها في المنطقة انطلاقا من سوريا.

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وقال مغردون إن "ما يعنيهم من كل هذه المسرحيات الهزلية هو أن يكون ربما هناك فرصة لأهلنا في غزة أن يلتقطوا أنفاسهم ولو لأيام أو حتى ساعات بعد كل هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم على مدار نصف عام؟".

ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

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وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل، فيما لم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

وبعدما أعلنت طهران شن الهجوم على إسرائيل بساعات قليلة، أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة أن الرد على هجوم تل أبيب على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهى. وإذا ارتكب الاحتلال خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة.

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وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة "الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا"، موضحًا أن العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

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