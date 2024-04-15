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BBC

تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين لشمال غزة والاحتلال يستهدفهم

02:26 م الإثنين 15 أبريل 2024

غزة

صراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه تم تسجيل عودة أعداد كبيرة من الفلسطينيين لشمال غزة عبر شارع الرشيد.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيين يحاولون العودة إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية، إذ ارتكب 7 مجازر جديدة خلال 24 ساعة، فيما استمرت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال وسط القطاع.

واستشهدت طفلة بنيران قوات الاحتلال خلال محاولة عائلتها العودة لمدينة غزة عبر شارع الرشيد، بحسب ما أفاد به مراسل قناة الجزيرة.

فيما أصيب عدد آخر من النازحين بجروح متفاوتة بنيران قوات الاحتلال بعد محاولتهم العودة لمدينة غزة عبر جسر وادي غزة.

كما استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب 23 أمس إثر إطلاق الاحتلال النار على نازحين بشارع الرشيد حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالي القطاع.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال والزوارق الحربية شارع الرشيد الساحلي لمنع عائلات نازحين من محاولة العودة لشمال غزة.

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