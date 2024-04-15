مسؤول أمريكي: 9 صواريخ على الأقل اخترقت دفاعات إسرائيل وأصابت قاعدتين جويتين

مصراوي

قالت شبكة "أي بي سي" الإخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن 9 صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت دفاعات إسرائيل وأصابت قاعدتين جويتين.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن 5 صواريخ بالستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية وأدت لتلف طائرة نقل ومدرج غير مستخدم، بينما أصابت 4 صواريخ بالستية قاعدة النقب الجوية لكن لم ترد أنباء عن أضرار كبيرة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 7 صواريخ بالستية فقط تمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية من أصل 110 صاروخ بالستي أطلقتهم إيران خلال هجوم أمس، بحسب ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال في بيان، اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي خاض معركة جوية معقدة وناجحة تمكن فيها مع تحالف إقليمي من إحباط هجوم إيران.

وأشار هاجاري إلى أن إيران ووكلاؤها عرضوا العراق واليمن ولبنان والشرق الأوسط برمته للخطر، موضحا أن إيران ووكلائها شنوا هجوما شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنا من الرؤوس الحربية.

وكشف هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض بالتعاون مع تحالف إقليمي 99 في المئة من التهديدات، مؤكدا أن خطة الهجوم الإيرانية فشلت ولم يخترق سوى عدد قليل من الصواريخ الأجواء الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قاعدة نفاتيم الجوية بالنقب تعرضت لأضرار طفيفة بالبنية التحتية ولم يتأثر عملها.

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