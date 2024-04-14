فيديو| لحظة إعطاء الأوامر لبدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

بي بي سي

بثّت وسائل إعلامية إيرانية رسمية مقطع فيديو قالت إنه لحظة إعطاء وتنفيذ الأوامر بالبدء بالهجوم الإيراني على إسرائيل.

بنداء يا رسول الله.. إعطاء الأوامر ببدء إطلاق الصواريخ تجاه الكيان الإسرائيلي pic.twitter.com/gxuGDPjDk5 — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) April 14, 2024

ويظهر بالفيديو القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي يتحدث هاتفياً باللغة الفارسية، وإلى جانبه قيادات عسكرية عليا من الحرس الثوري، قبيل انطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام أن سلامي كان يعطي الأوامر لتنفيذ عملية "الوعد الحق"، وهو الاسم الذي أطلقته إيران على هجومها على إسرائيل ليل السبت الأحد، رداً على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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