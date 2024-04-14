إعلان

BBC

رئيس الوزراء الإسباني يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

01:47 م الأحد 14 أبريل 2024

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلًا إنه يدين كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وقالت إيران إنها استهدفت في هجومها أهدافًا عسكرية تم استخدامها لتوجيه ضربات ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، معلنة توقف هجومها إلا أنها حذرت في الوقت ذاته من تكرار إسرائيل لهجومها قائلة إن الرد القادم سيكون أقوى.

وكانت إسرائيل قد استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وهو ما تسبب في مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وتوعدت إيران تل أبيب برد حاسم وقوي خلال الفترة القادمة عقب وقوع الهجوم.

لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا

بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني الهجوم الإيراني الوعد الحق إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* أجواء حارة وظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة
طهران تهاجم بالصواريخ.. و3 دول تتدخل لاعتراضها.. وإسرائيل تضرب لبنان وسوريا (تغطية خاصة للهجوم الإيراني)