رئيس الوزراء الإسباني يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

(مصراوي)

أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلًا إنه يدين كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وقالت إيران إنها استهدفت في هجومها أهدافًا عسكرية تم استخدامها لتوجيه ضربات ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، معلنة توقف هجومها إلا أنها حذرت في الوقت ذاته من تكرار إسرائيل لهجومها قائلة إن الرد القادم سيكون أقوى.

وكانت إسرائيل قد استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وهو ما تسبب في مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وتوعدت إيران تل أبيب برد حاسم وقوي خلال الفترة القادمة عقب وقوع الهجوم.