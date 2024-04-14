جيش الاحتلال: فرنسا ساعدت إسرائيل في صد الهجوم الإيراني

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم الأحد، أن فرنسا كانت من بين الدول التي شاركت في الدفاع ضد الهجوم الذي شنته إيران الليلة الماضية على إسرائيل.

وقال هاجاري إن "فرنسا لديها تكنولوجيا جيدة للغاية وطائرات ورادار وأعرف أنهم كانوا يساهمون في دوريات في المجال الجوي" مضيفا أنه ليس لديه تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت طائرات فرنسية قد أسقطت أيا من الصواريخ، التي شنتها إيران، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد ذكروا في وقت سابق من صباح اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، ساهمت جميعا في اعتراض الوابل الضخم من الطائرات بدون طيار، التي أطلقتها إيران على إسرائيل، الليلة الماضية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

ونشر الحرس الثوري بيانه الثاني وأشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادرها بأن الهجوم استخدم مئات الطائرات المسيرة وعددا كبيرا من الصواريخ من مختلف الأنواع، أطلقت من اليمن وجنوب لبنان والعراق.