الهجوم الإيراني.. نيويورك تايمز: الأضرار التي لحقت بإسرائيل محدودة



وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي، أن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الأضرار التي لحقت بإسرائيل وفق التقييم الأولي محدودة نسبيا نظرا لحجم الهجوم.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث العبري نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، إن التقديرات تشير إلى أن الجزء الأكبر من الهجوم الإيراني انتهى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن طائرات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران، والتي تجاوزت نحو 200 مسيرة.

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