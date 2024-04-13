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BBC

اليابان تدعو رعاياها في إسرائيل إلى توخي أقصى درجات الحذر

08:31 م السبت 13 أبريل 2024

الخارجية اليابانية

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طوكيو - (د ب أ)
دعت وزارة الخارجية اليابانية، مواطنيها في إسرائيل إلى توخي أقصى درجات الحذر وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وذكرت اليوم السبت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية أن التحذير صدر أمس الجمعة، بعد أن زعمت إيران أن غارة جوية على سفارتها في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر كانت من عمل إسرائيل وألمحت إلى الرد.
كما دعت الوزارة المواطنين اليابانيين المقيمين في دول ومناطق أخرى غير إسرائيل إلى الابتعاد عن المرافق المتعلقة بإسرائيل، مثل السفارات.

الخارجية اليابانية إيران الاحتلال الإسرائيلي

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