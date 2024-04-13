اليابان تدعو رعاياها في إسرائيل إلى توخي أقصى درجات الحذر

طوكيو - (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية اليابانية، مواطنيها في إسرائيل إلى توخي أقصى درجات الحذر وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت اليوم السبت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية أن التحذير صدر أمس الجمعة، بعد أن زعمت إيران أن غارة جوية على سفارتها في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر كانت من عمل إسرائيل وألمحت إلى الرد.

كما دعت الوزارة المواطنين اليابانيين المقيمين في دول ومناطق أخرى غير إسرائيل إلى الابتعاد عن المرافق المتعلقة بإسرائيل، مثل السفارات.