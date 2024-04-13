البنتاجون: إسرائيل يمكن أن تعتمد على دعمنا للدفاع عن نفسها ضد هجمات إيران

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم السبت، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت التهديدات الإقليمية وأكد دعم واشنطن الثابت للدفاع عن إسرائيل.

وأشارت البنتاجون، إلى أن أوستن أوضح لجالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي للدفاع عن نفسها إزاء أي هجمات إيرانية.

بدوره، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن يعود لواشنطن اليوم للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط.

وأوضح كيربي أن بايدن يعود للعاصمة واشنطن بعد أن قطع عطلته الأسبوعية للتشاور بشأن أحداث الشرق الأوسط، مؤكدا أن على إيران إطلاق سراح السفينة المحتجزة فورا.

كانت وكالة تسنيم الإيرانية، قالت إن بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم سفينة شحن تجارية تابعة للنظام الإسرائيلي في الخليج بالقرب من مضيق هرمز.

وفيما سبق أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن مسلحين "مجهولين" أغاروا بواسطة طائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

بينما قالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم السبت، إنها شاهدت مقطعا مصورا يظهر غارة شنتها قوات كوماندوز بواسطة طائرة هليكوبتر على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة، أن مسؤولا دفاعيا في الشرق الأوسط نسب الغارة إلى إيران وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.

وكان الجيش البريطاني حذر أيضا اليوم السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أي تفاصيل بشأن الصعود على متن السفينة في خليج عمان.

وشارك مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، المقطع المصور مع وكالة الأسوشيتد برس.