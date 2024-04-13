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BBC

إعلام عبري: عائلات الأسرى قلقون من تضارب المصالح العامة والشخصية لنتنياهو

07:23 م السبت 13 أبريل 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن أهالي الأسرى الإسرائيليين أعربوا برسالة للمستشارة القانونية عن قلقهم من تضارب المصالح العامة والشخصية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت تقارير بخروج مظاهرة في تل أبيب، احتجاجا على حكومة نتنياهو وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إنه لولا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكانت فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أكبر.

وأكدت عائلات الأسرى، أن غياب التنسيق يؤدي لقرارات تعرض حياة ذويهم في غزة للخطر.

عائلات الأسرى الأسرى الإسرائيليين بنيامين نتنياهو

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رمضانك مصراوي

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