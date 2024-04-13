"بعد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية".. جيش الاحتلال: إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد

مصراوي

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيران اليوم السبت من أنها ستتحمّل تبعات أي تصعيد للنزاع في المنطقة، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في الخليج.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان إن "إيران ستتحمل تبعات خيار تصعيد الوضع بشكل أكبر".

وأضاف أن إسرائيل في حالة استعداد عال لمواجهة أي عدوان إيراني وجاهزة للرد.

وأوضح أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم والجيش متأهب لكل السيناريوهات، مؤكدًا أن الاحتلال سيدافع مع حلفائه عن مواطني إسرائيل.