فرنسا تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل

(مصراوي)

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

ويأتي ذلك عقب تصاعد الهجمات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع تبادل الرشقات الصاروخية بشكل يومي بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل ضمن جبهة "الإسناد" التي أقامها حزب الله من أجل تنويع جبهات المقاومة في وجه إسرائيل.

على جانب آخر تزداد التوترات في منطقة الضفة الغربية المحتلة والقدس مع تزايد الاقتحامات وحملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في المدن الفلسطينية، وهو ما تم الرد عليه في الأيام الماضية بعدة عمليات إطلاق نار وطعن استهدفت عدد من المستوطنين والعسكريين.