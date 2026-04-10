فودافون وWE تتيحان دقائق ومكالمات دولية مجانية إلى لبنان

كتب : آية محمد

03:37 م 10/04/2026

فودافون ووي

أعلنت شركتا المحمول "فودافون ووي" إتاحة دقائق ومكالمات دولية مجانية لعملائهما للاطمئنان على ذويهم في لبنان، وذلك في ظل الأحداث الراهنة، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.


ونشرت الشركات عبر حساباتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل إتاحة المكالمات الدولية المجانية ومدتها.

فودافون

قالت فودافون مصر: "حرصًا منا في فودافون مصر على مساندة ودعم عملائنا للاطمئنان على سلامة ذويهم في ظل الأحداث الراهنة في لبنان، سيتم إتاحة المكالمات الدولية إلى لبنان مجانًا لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الجمعة 10 أبريل، نتمنى السلامة لأشقائنا في لبنان".

وي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات "وي": "تقدر تطمن على أهلك وحبايبك، لك 5 دقائق دولية صالحة لمدة 3 أيام عشان تطمن على أهلك وحبايبك في لبنان، ابتداء من 10 أبريل، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

