مصادر فلسطينية: إسرائيل تسمح بإصلاح أنبوب لضخ المياه لسكان غزة

تل أبيب - (د ب أ)

قال مسؤولون إسرائيليون إنه تم إصلاح أنبوب مياه مهم جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية إن أعمال الإصلاح في بلدة بني سهيلا ستضمن وصول المياه إلى 400 ألف شخص في وسط القطاع المحاصر.

وأكدت مصادر فلسطينية في إدارة البلدة أن إسرائيل سمحت بالإصلاحات بحيث يتسنى لاحقا ضخ المياه في المنطقة.

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه عن غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر، لكنها أعادتها بعد انتقادات من شركاء دوليين.

ولكن بحسب البنك الدولي ومؤسسات أخرى، لحقت أضرار أو دمار بالبنية التحتية للمياه في غزة.

وبحسب وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية من المفترض أن يزود أنبوب المياه السكان بـ 42 لترا من المياه النظيفة لكل شخص يوميا.

وذكرت مصادر في بلدية بني سهيلا أنه من المتوقع أن تطلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المياه في الأنبوب في الأيام المقبلة.