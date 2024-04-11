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BBC

مسؤول أمريكي: مؤشراتنا تؤكد أن إيران تتحضر لمهاجمة إسرائيل قريبًا

07:25 م الخميس 11 أبريل 2024

الولايات المتّحدة

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مصراوي

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، عن الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين عبر قنوات سرية، مشيرا إلى أن رسالة واشنطن لطهران هي لا تهاجموا إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل والمنطقة كانت مقررة قبل ضربة دمشق.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن رصدت خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية إيرانية مرتبطة بهجوم محتمل على إسرائيل، مؤكدا أن المؤشرات التي بحوزة الولايات المتحدة تدل على أن إيران تتحضر لمهاجمة إسرائيل قريبا لكن الأمور قد تتغير.

الولايات المتحدة إيران قائد القيادة المركزية الأمريكية إسرائيل

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رمضانك مصراوي

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