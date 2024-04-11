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BBC

وزير الخارجية الألمانية تبحث مع نظيرها الإيراني الأوضاع في الشرق الأوسط

02:37 م الخميس 11 أبريل 2024

وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك

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(مصراوي)

بحثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، مع نظيرها الإيراني أمير عبد اللهيان الوضع الحرج في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الألمانية.

وفي حديثها مع عبداللهيان، قالت بيربوك، إن تصعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط أكثر من ذلك لن يكون في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية وضبط النفس حد تعبيرها.


وثير الرد الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق قلق عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها من أن يتم استهدافها بشكل مباشر كنوع من الرد.

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية أمير عبد اللهيان

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رمضانك مصراوي

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