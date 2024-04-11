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BBC

مقتل وإصابة أكثر من 67 شخصًا جراء حادث سير في باكستان

12:21 م الخميس 11 أبريل 2024

باكستان

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إسلام آباد - (د ب ا)

لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا حتفهم وأصيب 50 آخرون إثر سقوط حافلة في واد بمنطقة هوب في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن رئيس وزراء إقليم السند مراد على شاه، الذي زار مركز تروما بالمستشفى المدني، للقاء المصابين، أكد مقتل 17 شخصًا، مضيفا أنه تم نقل ما لا يقل عن 52 شخصًا إلى المستشفى، خرج منهم 40 مصابًا حتى الآن.

وأضاف أن طفلين مصابين يخضعان للعلاج في المعهد الوطني لصحة الأطفال.

وأوضح للصحفيين أن معظم الركاب، الذين كانوا على متن الحافلة، من الفقراء ويعملون في تكسير الحجارة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أسفه لوقوع ضحايا في الحادث.

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