الحوثيون: استهدفنا سفينتين إسرائيليتين وسفينة حربية أمريكية في خليج عدن

مصراوي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يحيى سريع، استهداف سفينتين إسرائيليتين وسفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "نفذنا 4 عمليات عسكرية صباح اليوم الأربعاء في خليج عدن ضد سفينتين إسرائيليتين وسفينتين أمريكيتين"، موضحا أن عملياتنا في البحر الأحمر والمحيط الهندي مستمرة حتى نهاية العدوان على قطاع غزة.

كانت وكالة رويترز، أعلنت استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الشهداء هم كلا من حازم وأمير ومحمد هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع اثنين من أبنائهم في قصف نفذه طيران الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عصر اليوم "يوم عيد الفطر" مجزرة استهدفت عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية كان يستقلها عدداً من أبنائه وأحفاده، وراح ضحية هذه المجزرة خمسة شهداء حتى الآن ووقوع إصابات.

واستهدف الاحتلال عائلة هنية أثناء قيامهم بتنفيذ زيارات اجتماعية وعائلية بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث تأتي هذه الجريمة استكمالاً لسلسلة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء رغم الأجواء المقدسة لعيد الفطر المبارك.

ويحمل المكتب الإعلامي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر والجرائم التي مازال يرتكبها في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

وطالب المكتب الإعلامي كل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب العدوانية بالضغط على الاحتلال المجرم، ووقف عدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني.