رشت مجموعة منبثقة عن منظمة Just Stop Oil، طلاء أحمر على المقر الرئيسي لحزب العمال في وسط لندن، احتجاجا على الحرب في غزة، وللمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

🚨 BREAKING: We Painted @UKLabour HQ Red



📢 Labour has blood on their hands. They are complicit in the murder of Palestinians, and millions of people around the world, as they continue to drive genocide.



‼️ If you're done with this shit, go to https://t.co/rqU3Oswm2K pic.twitter.com/c35Mo2nj3W — Youth Demand (@youth_demand) April 8, 2024

وقامت منظمة Youth Demand، بإرسال 5 نشطاء لاستهداف الجزء الخارجي وردهة المبنى في ساوثوارك حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم أمس الاثنين.

🚨 11 Young People Arrested at Labour HQ



📢 We will not be silenced, we refuse to inherit a world of suffering, so Youth Demand are standing up to the system and the people who run it.



➡️ There is no option but to resist, join us at https://t.co/rqU3Oswm2K pic.twitter.com/x2o1hM8Orq — Youth Demand (@youth_demand) April 8, 2024

وقالت المنظمة إن "أيدي حزب العمال ملطخة بالدماء. إنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين، وملايين الأشخاص حول العالم، بينما يواصلون التحريض على الإبادة الجماعية".

وبحسب متحدث باسم شرطة العاصمة، فإنه في الساعة 2.18 مساء، تم استدعاء الشرطة إلى شارع روشورث، SE1، بعد ورود تقارير عن قيام متظاهرين برش الطلاء داخل وخارج عقار تجاري.

The @youth_demand #Palestine protest has set off in Central London after gathering in Embankment Gardens. We're now approaching Piccadilly via Haymarket. pic.twitter.com/gAPk4gMqEt — Matt Capon (@MattLCapon) April 8, 2024

وأضاف: "وصل الضباط إلى مكان الحادث خلال دقيقتين واعتقلوا 12 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أضرارا جنائية".

وفي وقت سابق، قام حوالي 60 عضوا من المنظمة بمسيرة حول وسط لندن من ميدان ترفلغار، وصولا إلى وميدان بيكاديللي إلى داونينج ستريت وإلى ساحة البرلمان، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تدين الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالبوا كلا من حزب المحافظين (الحاكم) وحزب العمال (المعارض) بالالتزام بفرض حظر على الأسلحة في الاتجاهين على إسرائيل.

وخارج البرلمان، اتهم أحد المنظمين إسرائيل بأنها "فاشية"، وقال إن زعيم حزب العمال كير ستارمر "مجرم حرب".