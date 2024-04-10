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BBC

نشطاء يرشون مقر حزب العمال البريطاني بطلاء أحمر احتجاجا على حرب غزة - فيديو

10:57 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

حرب غزة

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وكالات

رشت مجموعة منبثقة عن منظمة Just Stop Oil، طلاء أحمر على المقر الرئيسي لحزب العمال في وسط لندن، احتجاجا على الحرب في غزة، وللمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقامت منظمة Youth Demand، بإرسال 5 نشطاء لاستهداف الجزء الخارجي وردهة المبنى في ساوثوارك حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم أمس الاثنين.

وقالت المنظمة إن "أيدي حزب العمال ملطخة بالدماء. إنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين، وملايين الأشخاص حول العالم، بينما يواصلون التحريض على الإبادة الجماعية".

وبحسب متحدث باسم شرطة العاصمة، فإنه في الساعة 2.18 مساء، تم استدعاء الشرطة إلى شارع روشورث، SE1، بعد ورود تقارير عن قيام متظاهرين برش الطلاء داخل وخارج عقار تجاري.

وأضاف: "وصل الضباط إلى مكان الحادث خلال دقيقتين واعتقلوا 12 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أضرارا جنائية".

وفي وقت سابق، قام حوالي 60 عضوا من المنظمة بمسيرة حول وسط لندن من ميدان ترفلغار، وصولا إلى وميدان بيكاديللي إلى داونينج ستريت وإلى ساحة البرلمان، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تدين الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالبوا كلا من حزب المحافظين (الحاكم) وحزب العمال (المعارض) بالالتزام بفرض حظر على الأسلحة في الاتجاهين على إسرائيل.

وخارج البرلمان، اتهم أحد المنظمين إسرائيل بأنها "فاشية"، وقال إن زعيم حزب العمال كير ستارمر "مجرم حرب".

حرب غزة غزة حزب العمال البريطاني

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