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BBC

أمريكا تقترب من الموافقة على بيع 50 مقاتلة F15 إلى إسرائيل

11:05 م الإثنين 01 أبريل 2024

طائرتان أمريكيتان من طراز F-15

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مصراوي

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقترب من الموافقة على بيع 50 مقاتلة F15 إلى إسرائيل قيمتها 18 مليار دولار.

وقالت الشبكة نقلا عن المصادر، أن الصفقة ستكون أكبر مبيعات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.

كانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، قالت إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفض المصادقة على شراء مقاتلات F-15 وF-35 من الولايات المتحدة الأمريكية، حتى انعقاد لجنة فحص ميزانية الدفاع.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن سمويتريش قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "وزارة الدفاع تطلب عقد اللجنة الوزارية لتجهيز المنظومة الدفاعية دون إجماع للموافقة على صفقتين طويلتي الأمد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليار شيكل لشراء سرب طائرات من طراز F-35 وسرب طائرات F-15".

وأكد أن "انعقاد اللجنة والموافقة على صفقة بهذا الحجم من دون موافقة وزارة المالية وعلى رأس وزير المالية، أمر غير مسبوق ولا نية لدي للموافقة عليه".

وأكد أن "الحرب تقوض العديد من الافتراضات الأساسية في ميزانيات الدفاع وتتطلب إعادة التفكير، ولقد تمت الموافقة بالفعل على الصفقات من حيث المبدأ منذ سنوات، ولكن لهذا السبب على وجه التحديد ثبت أنه لا يوجد إلحاح خاص في تنفيذها الفوري".

ولفت إلى أنه "في الاتفاق الذي أبرمه مع وزارتي المالية والدفاع بشأن الميزانية المعدلة لعام 2024، تقرر تشكيل لجنة عامة تقدم توصياتها في غضون شهرين تقريبا، موضحًا أنه منذ الاتفاق، تمنع المؤسسة الأمنية تشكيل اللجنة وتسعى إلى إثبات الحقائق على الأرض وفرض مبالغ ضخمة في الميزانية، من بين أمور أخرى، في صفقات شراء الطائرات المذكورة، ومع احترامي، لا يمكن قبول مثل هذا السلوك".

وكان شراء الطائرات المقاتلة محور لقاءات وزير الدفاع يوآف غالانت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، ولاحقا في المحادثات التي أجراها المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير.

وفي الولايات المتحدة، أفادت التقارير أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت بالفعل على الصفقات. ولكن في الوقت نفسه هناك حاجة أيضا إلى موافقة لجنة الوزراء بسبب المبلغ الكبير الذي تدفعه إسرائيل، أيضا من أموال المساعدات الأمريكية.

مقاتلات f15 الاحتلال الإسرائيلي واشنطن

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