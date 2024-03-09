وسط حركة اعتقالات.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته

مصراوي

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في العاصمة تل أبيب وسط أجواء توتر وغضب بين أهالي الأسرى لدى حركة المقاومة في غزة.

وطالب المتظاهرون في تل أبيب بصفقة تبادل فورية للأسرى واستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت تل أبيت انتشارا أمنيا كثيفا لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات نحو طرق حيوية، إذ قامت الشرطة بقمع أعداد من المتظاهرين حاولوا الاقتراب من مبنى وزارة الدفاع.

وطالبت الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت 10 متظاهرين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات بفتح شارع مقابل لوزارة الدفاع في تل أبيب قبل استخدام القوة ضدهم.