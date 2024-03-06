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صحة غزة: الاحتلال تعمد قتل 348 شخصًا من الأطقم الطبية

10:46 ص الأربعاء 06 مارس 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 30 ألفًا و717 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأضافت صحة غزة، أن عدد الإصابات ارتفع كذلك إلى 72 ألفا و156 شخصًا، وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وارتكبت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 مجازر استشهد على إثرها 86 شخصًا وأُصيب 113 آخرين، وذلك حسب بيان وزارة الصحة.

واتهمت وزارة الصحة، قوات الاحتلال بتعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.

وزارة الصحة صحة غزة الأطقم الطبية

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