الأمين العام السابق للناتو ينتقد مستشار ألمانيا بسبب "تردده" في زمن الحرب

جنيف - (د ب أ)

انتقد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أنديرس فوج راسموسن، المستشار الألماني أولاف شولتس لما وصفه بأنه تردده الشديد.

وقال راسموسن في مقابلة نشرتها صحيفة "نيوى زيرشير تسايتونج" السويسرية، اليوم الثلاثاء، إنه فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، "نحن بحاجة إلى رؤساء دول يتصرفون بشكل حاسم".

وأضاف راسموسن إنه في زمن الحروب، لا يمكن للمرء القيادة باتباع الرأي العام، وقال: "نحن بحاجة إلى حكومة ألمانية أكثر إصرارا. المستشار شولتس بطيء جدا ومتردد للغاية. إنه لا يبدو كقائد".

ويعطل المستشار الألماني تسليم صواريخ كروز توروس بعيدة المدى لكييف منذ أشهر خشية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا وزيادة تصعيد الصراع. و كانت هناك ضغوط داخل حكومته ليغير موقفه.

وأضاف راسموسن أن هذا سبب آخر لعدم الاعتراف بتقديم ألمانيا أكبر قدر من الدعم المالي لأوكرانيا بشكل كاف بعد الولايات المتحدة.