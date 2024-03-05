بمشاركة مصر ودول أخرى.. الأردن: نفذنا أكبر إنزالات جوية لإغاثة شمال غزة

مصراوي

قامت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء وبمشاركة مع دول صديقة، بتنفيذ 8 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وغذائية على شمال قطاع غزة.

وشملت عمليات الإنزال التي اعتبرتها المملكة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم، 3 طائرات من نوع "C130" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية.

وتستهدف المساعدات الإغاثية والغذائية عددا من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP).

يشار إلى أن عملية الإنزال تأتي ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإرسال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للمواطنين في قطاع غزة، للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي، لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على القطاع".

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 28 إنزال جوي أردني، 15 انزالات جوية نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول.