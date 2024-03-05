إعلان

BBC

وسائل إعلام: كاتس لم يبلغ نتنياهو باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

11:21 ص الثلاثاء 05 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس لم يبلغ رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو مسبقا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة.

واستدعت الخارجية الإسرائيلية، سفيرها بالأمم المتحدة، احتجاجًا على تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأبدى كاتس، استياء تجاه عدم تحميل الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤولية ارتكاب أي انتهاكات.

يذكر أن جوتيريش، قد صرح في فترة بداية الحرب أن هجمات حماس على الجيش الإسرائيلي لم تأتي من فراغ.

نتنياهو الخارجية الإسرائيلية السفير الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يستهدف قوة عسكرية إسرائيلية بقذائف المدفعية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بيان رسمي: فودافون توضح سبب العطل في خدمات المحمول