وسائل إعلام: كاتس لم يبلغ نتنياهو باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

(مصراوي)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس لم يبلغ رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو مسبقا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة.

واستدعت الخارجية الإسرائيلية، سفيرها بالأمم المتحدة، احتجاجًا على تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأبدى كاتس، استياء تجاه عدم تحميل الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤولية ارتكاب أي انتهاكات.

يذكر أن جوتيريش، قد صرح في فترة بداية الحرب أن هجمات حماس على الجيش الإسرائيلي لم تأتي من فراغ.