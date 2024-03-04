وزير الخارجية: نسعى مع الأطراف المعنية لسرعة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

مصراوي

قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، إن القاهرة تسعى مع الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المعنية لسرعة تنفيذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء معاناة سكانه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك،اليوم الإثنين، مع هانكى بروينز سلوت وزيرة خارجية هولندا.

وأضاف شكرى أن السياسة المصرية والعربية واضحة ومحددة فى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع.

وأكد وزير الخارجية أن وقف إطلاق النار أمر جوهرى ونسعى لتنفيذه ولو بشكل جزئى في شهر رمضان.

وأوضح شكري أن قوافل الإغاثة متراكمة أمام معبر رفح لا تستطيع الدخول بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي.

وأضاف شكري أن الأوضاع الإنسانية في غزة وما نشهده من أضرار وصلت إلى حد وفاة الأطفال بسبب الجوع.

وأوضح شكري:" لم نصل بعد في المفاوضات إلى ما يؤدي لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، نرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولدينا ثقة كاملة في أجهزة الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية قد شهدت عقد مشاورات بين وفدى البلدين اليوم، لمتابعة مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات متعددة، وبحث سبل إنهاء الحرب فى قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

يشار إلى أن مصر تشارك في جهود وساطة مع قطر وبدعم من الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل للإفراج عن أسرى في قطاع غزة وسجناء لدى إسرائيل وإدخال مساعدات لسكان القطاع الذين يواجهون وضعا إنسانيا كارثيا جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه والطاقة.

وحذرت وكالات ومسؤولون تابعون للأمم المتحدة من تزايد مخاطر المجاعة في قطاع غزة جراء الحرب التي شنتها إسرائيل ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.