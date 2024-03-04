مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التجويع من آليات الحرب التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا في غزة

مصراوي

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه يجب وقف جرائم الحرب اليومية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، أن التجويع من آليات الحرب التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا في غزة، موضحا أنه لابد من وقف سلاح التجويع للشعب الفلسطيني.

وتابع منصور، يجب إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، مشيرا إلى أنه لا يجب السماح لإسرائيل بتقويض الأمن والسلم الدوليين دون مواجهة التبعات.

وأكمل: "يجب وضع حد للموت والدمار في غزة"، موضحا أن فلسطين سوف تتحرر وشعب فلسطين سيتحرر وعندها فقط سيسود السلام وينعم به الجميع.

كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدد اليوم الاثنين، دعوته إلى مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني من أجل تقديم استقالته.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله، إن وكالة الأونروا لن تبقى في قطاع غزة بعد اليوم.

ومنذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر، أبدت إسرائيل ضيق واضح تجاه وكالة الأونروا باتهامها باشتراك بعض موظفيها في عملية طوفان الأقصى على الجيش الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما صدقت عليه عدد كبير من الدول على رأسها الولايات المتحدة ليتم تعليق التمويل إلى الوكالة بينما حذرت من خطورة قطع التمويل عن حياة مئات الآلاف في قطاع غزة، إلا أنها أعلنت قيامها بتحقيق لكشف ملابسات الاتهامات السابقة.

وزار لازاريني قطاع غزة 3 مرات منذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي لحربه في أكتوبر الماضي، ووصف لازاريني الوضع في غزة قائلًا "إنه الجحيم بذاته".