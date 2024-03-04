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BBC

بولندا بصدد مطالبة الاتحاد الأوروبي حظر واردات المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروس

03:08 م الإثنين 04 مارس 2024

بولندا

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وارسو- (د ب أ)
قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بلاده سوف تطلب من المفوضية الأوروبية فرض حظر كامل على واردات المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن توسك قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليتوانية إنجريدا سيمونيتي، اليوم الاثنين، في فيلنيوس: "إنني على قناعة بأن قرارا أوروبيا مشتركا سيكون أكثر فعالية من قرارات فردية من جانب دول في المنطقة" مضيفا أنه سيطرح فكرة استصدار قرارابرلماني.

ونقلت وكالة بلومبرج عن سيمونيتي قولها إن ليتوانيا ستدعم مبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر المنتجات الزراعية الروسية.

وتعد خطة حظر واردات من روسيا وبيلاروس جزءا من استجابة الحكومة البولندية لمطالب مزارعين محتجين، أدانوا ما أسموه التدفق غير خاضع للسيطرة للسلع الزراعية من أوكرانيا - ودعوا إلى إصلاح شامل لأجندة المناخ للاتحاد الأوروبي.

بولندا الاتحاد الأوروبي المنتجات الغذائية روسيا

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