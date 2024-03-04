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BBC

الرئيس السوري يخمن اسم الفائز في الانتخابات الأمريكية

01:02 م الإثنين 04 مارس 2024

بشار الأسد

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(مصراوي)

رجح الرئيس السوري بشار الأسد، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، وذلك خلال مقابلة له مع قناة "سولوفيوف" الروسية.

وجاء اعتقاد الأسد بفوز ترامب، من خلال تحليله وقراءته لتحليلات وسائل الإعلام إضافة إلى مصادر أخرى لم يذكرها.

وربط الأسد خلال مقابلته بين جميع الرؤساء الأمريكيين من ناحية الصفات، قائلًا إن الرؤساء الأمريكيين لا يختلفون عن بعضهم بعضًا.

ووصف الأسد الرؤساء الأمريكيين بـ "المدراء التنفيذيين"، مشيرًا إلى الحاجة لمعرفة صانع المشهد الحقيقي خلف شاشة عرض المرشحين للفوز في الانتخابات الأمريكية.

وكان استطلاع رأي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أظهر تدني فرص الرئيس الحالي جو بايدن بالفوز في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام خصمه والرئيس السابق دونالد ترامب.

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