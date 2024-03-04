الرئيس السوري يخمن اسم الفائز في الانتخابات الأمريكية

(مصراوي)

رجح الرئيس السوري بشار الأسد، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، وذلك خلال مقابلة له مع قناة "سولوفيوف" الروسية.

وجاء اعتقاد الأسد بفوز ترامب، من خلال تحليله وقراءته لتحليلات وسائل الإعلام إضافة إلى مصادر أخرى لم يذكرها.

وربط الأسد خلال مقابلته بين جميع الرؤساء الأمريكيين من ناحية الصفات، قائلًا إن الرؤساء الأمريكيين لا يختلفون عن بعضهم بعضًا.

ووصف الأسد الرؤساء الأمريكيين بـ "المدراء التنفيذيين"، مشيرًا إلى الحاجة لمعرفة صانع المشهد الحقيقي خلف شاشة عرض المرشحين للفوز في الانتخابات الأمريكية.

وكان استطلاع رأي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أظهر تدني فرص الرئيس الحالي جو بايدن بالفوز في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام خصمه والرئيس السابق دونالد ترامب.