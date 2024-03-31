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BBC

فلسطيني بعمر 19 عامًا.. شرطة الاحتلال تعلن مقتل منفذ عملية الطعن بأسدود

11:42 م الأحد 31 مارس 2024

مقتل منفذ عملية الطعن بأسدود أرشيفية

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مصراوي

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنها قتلت منفذ عملية الطعن في جان يفني شرقي أسدود.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه ثان بعد عملية الطعن في جان يفني.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن منفذ الطعن شاب فلسطيني يعمل في المجمع التجاري الذي وقعت فيه العملية، موضحة أنه من دورا في الخليل ويبلغ من العمر 19 عاما.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إصابة 3 مستوطنين بجروح خطيرة في عملية طعن في جان يفني شرقي أسدود.

وأشارت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده.

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رمضانك مصراوي

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