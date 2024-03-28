"خدمة عظيمة لأمريكا".. أول تعليق من ترامب على ترشح روبرت كينيدي للرئاسة

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الترشح الرئاسي لروبرت كينيدي جونيور بأنه "رائع بالنسبة لـلجمهوريين وخصوصا ماغا"، بعد ساعات من اختيار المرشح المستقل نيكول شاناهان لمنصب نائب الرئيس.

ويعتبر كينيدي في استطلاعات الرأي أفضل من أي مرشح مستقل منذ عقود. ومع التعرف على اسمه، يشعر الديمقراطيون بالقلق من أنه قد يرجح كفة الانتخابات لصالح ترامب.

وأضاف روبرت كينيدي زخمًا جديدًا لمحاولته يوم الثلاثاء، من خلال الإعلان عن المحامية وسيدة الأعمال شاناهان، الزوجة السابقة للمؤسس المشارك لشركة Google سيرجي برين، نائبًا له.

ووصف ترامب في منشور له على موقع Truth Social الأربعاء، كينيدي بأنه "المرشح اليساري الأكثر راديكالية في السباق مضيفًا أن شاناهان "أكثر ليبرالية منه".

وادعى المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري أن محاولة كينيدي من المحتمل أن تسحب الأصوات من الرئيس بايدن وستكون "خدمة عظيمة لأمريكا".

وأضاف: "إنه المنافس السياسي لجو بايدن وليس خصمي. أحب أن يراه يترشح!".

ويرى فريق ترامب أن كينيدي، يشكل تهديدًا أكبر لحملة بايدن ولم يخصص موارد كبيرة لاستهدافه. ومع ذلك، لا يزال الفريق يراقب عرضه المستقل عن كثب.

وكانت استطلاعات الرأي السابقة أشارت إلى أن كينيدي يمكن أن يرجح كفة السباق لصالح بايدن، لكن حملة الرئيس لا تعتبر ذلك أمرا مفروغا منه. وتقوم الحملة ببناء برنامج كامل مخصص لمهاجمة كينيدي.

ويعتبر كينيدي، أحد المتشككين البارزين في اللقاحات، وليس غريبا على الخلافات التي قد تجعله في بعض الأحيان أكثر وضوحا مع قاعدة ترامب.

وتم منع كينيدي من استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال جائحة كوفيد-19 بعد اتهامه بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات.

وقد أعرب حلفاء ترامب منهم ستيف بانون ورودي جولياني في السابق عن اهتمامهم بحملة كينيدي ، وذهب بانون إلى حد الإشارة في العام الماضي إلى أن بطاقة ترامب-كينيدي "ستفوز بأغلبية ساحقة".