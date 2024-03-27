فيديو| الاحتلال يعدم مدنيين فلسطينيين ويدفنهم بشواطئ غزة

مصراوي

أظهر مقطع فيديو جديد نشر، اليوم الأربعاء، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال إعدامهم لمدنيين فلسطينيين على شواطئ غزة أثناء محاولتهم العودة إلى شمال القطاع.

وأطلق جنود الاحتلال النيران على المدنيين الفلسطينيين قبل أن تقوم جرافة إسرائيلية بدفن جثامينهم بالرمال على الشاطئ.

أعدموهم ثم دفنوهم.. مشاهد حصرية صادمة لإعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة لشمال قطاع #غزة ودفنهم شابين فلسطينيين بعد قتلهما pic.twitter.com/9REKxQcaWi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2024

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 32,490 شهيدًا و74,889 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا و102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.