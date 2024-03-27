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BBC

فيديو| الاحتلال يعدم مدنيين فلسطينيين ويدفنهم بشواطئ غزة

10:48 م الأربعاء 27 مارس 2024

صورة من الفيديو

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مصراوي

أظهر مقطع فيديو جديد نشر، اليوم الأربعاء، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال إعدامهم لمدنيين فلسطينيين على شواطئ غزة أثناء محاولتهم العودة إلى شمال القطاع.

وأطلق جنود الاحتلال النيران على المدنيين الفلسطينيين قبل أن تقوم جرافة إسرائيلية بدفن جثامينهم بالرمال على الشاطئ.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 32,490 شهيدًا و74,889 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا و102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الاحتلال يعدم مدنيين فلسطينيين جرافة إسرائيلية تدفن جثامين بالرمال جنود الاحتلال يطلقون النيران على المدنيين طوفان الأقصى حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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