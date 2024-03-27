2928 جسرًا دون المستوى.. مخاوف في بريطانيا من تأثير الطقس القاسي على الجسور

لندن - (د ب أ)

أظهرت إحصاءات جديدة أن واحدًا من بين كل 25 جسرا يوجد على الطرق المحلية في بريطانيا، غير قادر على تحمل المركبات الأثقل وزنا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأعربت مؤسسة "آر إيه سي" الخيرية لأبحاث السيارات وسياسات النقل، التي أجرت التحليل الإحصائى ، عن مخاوفها بشأن تأثير الطقس القاسي ونقص المهارات الهندسية على الجسور المنتشرة على الطرق في بريطانيا.

ووجدت مؤسسة "آر إيه سي" أن السلطات المحلية وصفت 2928 جسرًا من بين الـ 73 ألفا و208 جسور المسؤولة عنها، بأنها دون المستوى في أواخر العام الماضي.

ويعني ذلك أنها أضعف من أن تستخدمها شاحنات بوزن 44 طنا، وهي أثقل المركبات المسموح بها على الطرق العامة.

ويخضع العديد من بين تلك الجسور لقيود الوزن، بينما يخضع بعضها الآخر لبرامج المراقبة المتزايدة.

ويعد بعض تلك الجسور دون المستوى، لأنها بنيت وفقا لمعايير تصميم سابقة، بينما تدهور البعض الآخر مع مرور الوقت وبسبب الاستخدام.