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BBC

أمريكا: اجتياح رفح سيضر بالمدنيين الفلسطينيين وأمن إسرائيل وسيتركها في عزلة دولية

08:37 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مخيمات رفح

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مصراوي

قالت الخارجية الأمريكية، إن القول بأن حماس انسحبت أو تعنتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن ليس دقيقا.

وأضافت الخارجية، أن مسار المفاوضات هو الذي سيؤدي إلى هدنة وإطلاق سراح الأسرى في غزة، مشيرة إلى أننا سعينا للاجتماع بالوفد الإسرائيلي لنطرح عليه أفكارا بديلة عن عملية عسكرية كبرى برفح.

وتابعت الخارجية، أن البدائل ليست في مصلحة الفلسطينيين فقط بل في مصلحة إسرائيل ومكانتها في العالم، موضحة أن الاجتياح الشامل لرفح سيضر بالمدنيين الفلسطينيين وأمن إسرائيل وسيتركها في عزلة دولية.

وأكملت الخارجية، أنه لتحقيق الانتصار في المعركة مع حماس يجب أن يكون هناك مسار سياسي لتحقيق طموحات الفلسطينيين.

عملية رفح الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الأمريكية

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