مسؤولون أمريكيون: ربط إسرائيل بين عدم استخدام للفيتو وجمود المفاوضات أغضب واشنطن

مصراوي

قال موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إن ربط إسرائيل بين عدم استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بمجلس الأمن الدولي وجمود المفاوضات أغضب البيت الأبيض.

وأكد المسؤولون الأمريكيون رفضهم بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية وهي سلوك غير عادل تجاه الأسرى وعائلاتهم.

وكان جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض قال: "امتنعنا عن التصويت على القرار الدولي لأنه لا يتماشى مع موقفنا بأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون ضمن صفقة".

وأضاف جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، "متفاجئون من الموقف الإسرائيلي وإلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الوفد إلى واشنطن".

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية، أن رد الفعل الإسرائيلي يظهر كأننا تخلينا عن موقفنا أو غيرنا سياستنا وهذا غير صحيح، لافتًا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يلتقي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وسيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن غدا الثلاثاء.

وأكد كيربي استمرار بلاده في دعمها لإسرائيل وتقديم الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، مشددًا أن قرار مجلس الأمن ليس له تأثير مطلقا على إسرائيل وعلى قدرتها في ملاحقة حماس.