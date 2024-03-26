مسؤول روسي يتهم أوكرانيا بالتورط في هجوم موسكو

(مصراوي)



اتهم الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بالتورط في هجوم الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في ضواحي موسكو.

جاءت تصريحات المسؤول عند سؤاله عن احتمالية تورط أوكرانيا أو تنظيم داعش في الهجوم، والتي رد عليها "بالطبع أوكرانيا" هي المسؤولة عن الهجوم.

وكان تنظيم "داعش خرسان" والذي مقره أفغانستان قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وخلف الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوجورسك 137 قتيلًا إضافة لعدد من المصابين.