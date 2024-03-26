إعلان

BBC

مسؤول روسي يتهم أوكرانيا بالتورط في هجوم موسكو

02:44 م الثلاثاء 26 مارس 2024

الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)


اتهم الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بالتورط في هجوم الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في ضواحي موسكو.

جاءت تصريحات المسؤول عند سؤاله عن احتمالية تورط أوكرانيا أو تنظيم داعش في الهجوم، والتي رد عليها "بالطبع أوكرانيا" هي المسؤولة عن الهجوم.

وكان تنظيم "داعش خرسان" والذي مقره أفغانستان قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وخلف الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوجورسك 137 قتيلًا إضافة لعدد من المصابين.

نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن الروسي موسكو أوكرانيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جالنت: سندعم قانون التجنيد الذي يقره الشركاء في الحكومة الإسرائيلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تصل لـ31 درجة.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة خلال 48 ساعة وتحذير للمواطنين