رويترز: المفاوضات بين حماس وإسرائيل مستمرة

(مصراوي)



نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل من خلال الوسطاء، قوله إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة.



وقال المصدر الذي لم تكشف "رويترز" عن اسمه، إن مسؤولو الموساد الإسرائيلي لا يزالوا في الدوحة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر، أن فريق صغير من وفد المفاوضات الإسرائيلي قد عاد إلى إسرائيل من أجل بحث مستجدات النقاش مع الجانب الآخر.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا وصف فيه مطالب حركة حماس على طاولة المفاوضات بـ "غير المعقولة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تقبل بشروط حماس خلال المفاوضات الجارية.

واتهم مكتب نتنياهو، حماس بأنها ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية، ويأتي ذلك رغم حديث مصدر مطلع في وقت سابق عن إبداء حركة حماس مرونة خلال المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق.