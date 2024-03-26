وزير إسرائيلي: انتظار اجتياح رفح خطأ فادح

(مصراوي)

ثمن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بعدم إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الوزير المتطرف قوله إن انتظار الجيش الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "خطأ فادح"، مطالبًا باجتياحها بشكل فوري.

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى اجتياح مدينة رفح والتي تأوي مليون ونصف نازح بشكل فوري، مشيرًا إلى أن ذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على حركة حماس.

وقال سموتريتش، إن قرار مجلس الأمن الدولي، سيؤدي إلى وقف الحرب في منتصفها وهو ما سيضر بمصلحة إسرائيل.

ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد موافقة جميع الأعضاء بخلاف الأرجنتين، إضافة لعدم استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) وهو ما أثار غضب إسرائيل، والتي رد نتنياهو بعدم إرسال وفد أمني إلى واشنطن كان مقرر إرساله قبل القرار.