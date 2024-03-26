وزير الخارجية يستقبل وفدًا من حركة فتح
وكالات
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وفدًا من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة.
وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء يهدف إلى إجراء المشاورات والتنسيق المستمر مع الجانب الفلسطيني لوقف الحرب الإسرائيلية والكارثة الإنسانية في غزة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.
(خدي صور من التويتة دي)
🇵🇸🇪🇬 الآن| وزير الخارجية يستقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة السيد محمود العالول نائب رئيس الحركة.. مشاورات وتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني لوقف الحرب الإسرائيلية والكارثة الإنسانية في غزة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون. pic.twitter.com/qEJraLYI9R— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 26, 2024
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