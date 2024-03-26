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BBC

وزير الخارجية يستقبل وفدًا من حركة فتح

11:20 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

وزير الخارجية سامح شكري

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وكالات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وفدًا من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة.

وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء يهدف إلى إجراء المشاورات والتنسيق المستمر مع الجانب الفلسطيني لوقف الحرب الإسرائيلية والكارثة الإنسانية في غزة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.

(خدي صور من التويتة دي)

سامح شكري وزير الخارجية حركة فتح فلسطين

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