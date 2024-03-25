الصين تعرب عن استيائها من أنشطة الفلبين في مياه متنازع عليها

بكين - (د ب أ)

أعربت الصين اليوم الإثنين عن استيائها الدبلوماسي للفلبين بشأن أنشطة بلادها في مياه قريبة من جزيرة سكند توماس شول.

وقال تشين شياو دونج نائب وزير الخارجية الصيني في مكالمة هاتفية مع وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، ما تيريسا لازارو، إن السفن الفلبينية دخلت المياه القريبة من الجزيرة يوم السبت في محاولة لنقل مواد لبناء نقطة عسكرية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف تشين أن الصين تحث الفلبين على وقف "استفزازاتها" في البحر.