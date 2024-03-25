القوات الروسية تسقط عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت وأسقطت عددا هائلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية في أماكن متفرقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيان الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 103 طائرات مسيرة أوكرانية، كما أسقطت 31 صاروخا من أنظمة "هيمارس" و"فامبير" و"أوراجان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية شنت ضربات على القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".

وأضاف البيان "في اتجاه خيرسون، شنت القوات الروسسية هجمات على تجمعات من القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 28 و65 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ونيستيريانكا في مقاطعة زابوريجيا ومنطقة تياجينكا في مقاطعة خيرسون. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريا وتسع شاحنات صغيرة".

وقالت الوزارة "في اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية من مواقعها على الجبهة الأمامية، وشنت هجمات على مجموعات القوى البشرية والمعدات التابعة لألوية الدفاع الإقليمي 102، و121، و128، في مناطق بلدات ملينوفكا في مقاطعة زابوريجيا، وستارايامايورسكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان "بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 110 عسكريين، وثلاث سيارات".