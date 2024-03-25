قيادي بمجلس السيادة السوداني: لا تفاوض ولا هدنة مع المليشيا الإرهابية

الخرطوم - (د ب أ)

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا أن لا تفاوض ولا هدنة مع "مليشيا آل دقلو الإرهابية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع .

ونقل بيان نشرته القوات المسلحة السودانية على حسابها بموقع "فيسبوك" ليل الأحد /الاثنين عن عطا قوله، خلال حضوره دعوة بأمدرمان بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزه، إن "هذه الحرب قائمة حتى النصر وأن الجيش السوداني لايتشرف بمليشيا لا عقيدة لها سوى القتل السلب والاغتصابِ" .

بدوره ، شدد حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي على "ضرورة حسم المعركة وطرد عناصر المليشيا من المرتزقة والأجانب".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على ستة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.