الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بفتح مزيد من المعابر إلى غزة

(مصراوي)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن إدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان.

وندد جوتيريش، بالانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، محذرًا من وصول القتل والتدمير ضد الأهالي إلى "مستويات غير مسبوقة".

وحذر جوتيريش، من مجاعة "وشيكة" سيشهدها أهالي قطاع غزة، مطالبًا بفتح المزيد من المعابر إلى قطاع غزة ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال الإمدادات.

واستنكر جوتيريش، قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع قوافل الأونروا من الوصول إلى شمال غزة، قائلًا إن "القرار لا يمكن قبوله".

ووصف جوتيريش، الوضع الحالي في قطاع غزة بـ "العقوبة الجماعية"، قائلًا إنه لا يمكن تبريره.

وطالب جوتيريش، بالعمل من أجل التوصل إلى قرار حل الدولتين، مشددًا أن "الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتحقق إلا بحل الدولتين".